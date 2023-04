Elon Musk reage a mensagem de Nikolas Ferreira sobre PL das Fake News com exclamação

Requerimento de urgência do projeto de lei que visa combater a disseminação de conteúdos falsos foi aprovado na última terça-feira, 25, na Câmara dos Deputados

Brendan Smialowski/AFP - 09/03/2020 Elon Musk cumpriu seu acordo para compra do Twitter e passou a ser dono da rede social, numa transação de US$ 44 bilhões



O empresário Elon Musk, proprietário do Twitter, respondeu ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) nesta quarta-feira, 26, a respeito da tramitação do PL 2630/2020 com exclamação. Na mensagem do parlamentar direcionada ao dono da SpaceX e da Tesla, o congressista afirma que a Câmara dos Deputados está prestes a “expulsar as plataformas de mídia social do país” e que a “liberdade de expressão está sob ataque severo”. Na sequência, Nikolas chama o projeto de lei – apelidado de PL das Fake News – de “censura” e sugere que o Brasil pode “virar uma China”. Como resposta, o bilionário escreveu: “!”. A conversa entre o político e o empresário ocorre um dia após a Câmara ignorar a pressão das big techs e aprovar por 238 a 192 um requerimento de urgência ao PL permitindo, assim, que o texto não precise ser debatido e aprovado nas comissões especiais. Segundo um auxiliar do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), o projeto de lei deverá ser votado no início da próxima semana, na terça-feira, 2, e que, enquanto isso, o relator Orlando Silva (PCdoB-SP) atenderá aos pedidos de ajustes no texto final. Por meio de seu blog oficial, o Google Brasil criticou o processo acelerado de tramitação do PL 2630 e pediu um amplo debate para incentivar a discussão por uma “regulação eficiente e equilibrada”. Já a Meta – grupo que compõe o Facebook, o WhatsApp e o Instagram -, publicou uma nota conjunta com o Twitter e o Mercado Livre, em fevereiro, onde também expressam o seu descontentamento com o PL 2630/20.