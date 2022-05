Em ato na Paulista, Zambelli critica Pacheco por não pautar pedidos de impeachment de ministros do STF

Deputada provoca e diz que eleitores mineiros já começaram a pensar se fizeram a escolha certa ao eleger o senador, que virou presidente da Casa

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Carla Zambelli é deputada federal pelo PSL-SP



A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) criticou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) por não pautar os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal durante ato na Avenida Paulista neste domingo, 1º de Maio. “O povo de Minas Gerais já está pensando se votou certo, se não deveria ter escolhido a Dilma [Rousseff, ex-presidente e integrante do PT]”, provocou a deputada, após relembrar que ela mesma já protocolou cerca de oito pedidos do tipo. “De nada adianta eu protocolar pedidos enquanto estiver sentado na cadeira alguém que tem medo do Supremo Tribunal Federal, ou que se beneficia de medidas do Supremo Tribunal Federal”, criticou Zambelli. De acordo com a parlamentar, a intenção é tirar os ministros que “falharem com o povo brasileiro” e “rasgarem a Constituição”, e que os processos sejam feitos de forma democrática. Para isso, ela pediu aos apoiadores de Bolsonaro que votem em senadores que permitam que esses processos tenham prosseguimento. O público presente à manifestação reagiu com gritos de “fora Pacheco”. Por fim, Zambelli disse ainda que o presidente do Senado será “defenestrado” da vida pública ao fim do mandato de senador, em 2026.