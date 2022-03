Arthur do Val diz em áudio que ucranianas ‘são fáceis porque são pobres’

Deputado estadual disse que fila das baladas do Brasil ‘não chega aos pés’ da das refugiadas do país; ouça

Fotos: Carol Jacob/Alesp O pré-candidato ao governo de São Paulo Arthur do Val foi eleito deputado estadual em 2018 com apoio do MBL



O deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP), também conhecido como “Mamãe Falei“, enviou áudios a colegas do Movimento Brasil Livre (MBL) em que disse que as ucranianas “são fáceis porque são pobres”. O parlamentar, que estava na Ucrânia, fez diversos comentários machistas sobre as refugiadas do país. “Elas olham. E vou te dizer: são fáceis porque elas são pobres. E aqui a minha carta do Instagram, cheio de inscritos, funciona demais. Depois eu conto a história. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas ‘minas’, dois grupos de ‘mina’, e assim, é inacreditável a facilidade”, afirma Arthur do Val em um dos áudios aos quais a Jovem Pan teve acesso.

Em outro trecho, o deputado diz que passou pela fronteira com a Eslováquia e faz comentários sobre as refugiadas e policiais do local. “Eu nunca na minha vida vi nada parecido em termos de ‘mina’ bonita. A fila das refugiadas, irmão, imagina uma fila de 200 metros, só deusa. É um bagulho fora de série. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila das refugiadas aqui”, disse. “Eu juro para vocês, eu contei, foram 12 policiais deusas, que você casa e faz tudo o que ela quiser. Eu estou mal, não tenho nem palavras para expressar. Quatro dessas eram ‘minas’ que, nem sei te dizer, se ela cagar você limpa o c* dela com a língua. Inacreditável. Assim que essa guerra passar eu vou voltar para cá”, continuou do Val, que é pré-candidato ao governo de São Paulo. A assessoria de imprensa do deputado afirmou que aguarda a chegada dele ao Brasil para se manifestar. Ouça os áudios a partir de 01:52: