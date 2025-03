Em Betim, Lula critica Trump e diz que aprendeu ‘a não ter medo de cara feia’

Em meio à guerra comercial promovida por Trump, Lula afirmou, ainda, que não adianta o presidente dos Estados Unidos ‘ficar gritando de lá’ e que ‘o Brasil não aceita ser menor’

Ricardo Stuckert / PR Presidente Lula durante visita ao Polo Automotivo Stellantis em Betim (MG) nesta terça-feira (11)



O presidente Lula criticou a postura do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e enfatizou a necessidade de respeito nas relações comerciais entre Brasil e EUA, nesta terça-feira (11), em um discurso realizado em Betim, Minas Gerais. Ele participou da cerimônia de inauguração do centro de desenvolvimento de produtos de mobilidade híbrida-flex no Polo Automotivo Stellantis da cidade.

Lula declarou, ainda, que não adianta Trump fazer barulho do outro lado da fronteira, defendendo a importância de um diálogo respeitoso. Ele destacou que aprendeu a não se intimidar com atitudes hostis e reiterou que o Brasil deseja ser tratado com igualdade nas negociações. “Todo mundo vai ganhar, nós não queremos o Brasil para nós, nós queremos o Brasil para vocês. Não adianta o Trump ficar gritando de lá porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado”, argumentou.

Lula compartilhou uma visão otimista sobre o futuro da economia brasileira, afirmando que o país continuará a criar empregos e que a inflação está em queda: “Pode ter certeza que a economia brasileira vai continuar crescendo, a gente vai continuar gerando emprego, a inflação vai baixar, nós fizemos a maior política tributária que esse país já viu na história. E todo mundo vai ganhar, nós não queremos o Brasil para nós, nós queremos o Brasil para vocês”.

Ele expressou seu compromisso em cumprir as promessas feitas durante sua gestão e enfatizou que o Brasil não aceita ser tratado como inferior nas relações internacionais. “Quero sair da Presidência entregando mais do que eu prometi nas eleições. O Brasil passou a ser um país respeitado. O Brasil não quer ser maior do que ninguém, mas o Brasil não aceita ser menor. Queremos ser iguais. Porque, sendo iguais, a gente aprende a se respeitar mutuamente”, afirmou.

Durante sua fala, Lula também elogiou o ministro da Fazenda: “Meu caro Fernando Haddad, responsável pelos acertos das coisas que estão acontecendo de forma benéfica na economia brasileira”.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos