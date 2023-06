Em conversa com Mattarella, Lula propõe parceria entre universidades e fala sobre acordo Mercosul-União Europeia

Presidente está em viagem oficial de dois dias à Itália, em programação que conta com visita ao papa; depois, segue para agenda na França

O presidente Lula durante bilateral com o presidente da República da Itália, Sergio Mattarella



Em agenda oficial na Itália, nesta terça-feira 21, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com presidente da República da Itália, Sergio Mattarella, no Palácio Quirinale. Lula foi recebido com honras militares e afirmou, em suas redes sociais, que na conversa com o presidente italiano tratou do acordo Mercosul e União Europeia e a aproximação das relações comerciais, além de parcerias entre universidade dois dois países. “Conversa com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, sobre o estreitamento das relações entre dois países irmãos, e o acordo União Europeia e Mercosul. Vamos atuar para aproximar nossas universidades e ampliar o intercâmbio comercial entre nossos países”, escreveu.

Mais cedo, Lula teve audiência com o ex-ministro italiano Massimo D’Alema e com a secretária – geral do Partido Democrático Italiano, Elly Schlein, com quem conversou sobre violência contra a mulher. “Eu penso que a violência contra a mulher está afastando as mulheres da política, porque é muita falta de respeito, é muito machismo”, disse Lula à democrata. Ainda nesta terça, o presidente da República se encontra com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Melon; com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri; e com o Papa Francisco, no Vaticano. Segundo o Palácio do Planalto, Os dois devem discutir problemas atuais no mundo, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, e a fome. Em sua última live semanal, na segunda-feira 19, Lula disse que pretende convidar o Para para o Círio de Nazaré, que acontece em outubro, em Belém, no Pará. Também para esta terça está prevista reunião com o secretário de Estado do Vaticano, arcebispo Edgar Peña Parra.