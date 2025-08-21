Em defesa da Amazônia, Lula vai à Colômbia para cúpula de países amazônicos

Presidente participa da 5ª reunião da OTCA e busca apoio político ao fundo internacional que será apresentado na COP30, em novembro, em Belém

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca nesta quinta-feira (21) para Bogotá, na Colômbia, onde participará da 5ª cúpula de presidentes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). O encontro reunirá os oito países sul-americanos que compartilham a Amazônia: Brasil, Colômbia, Bolívia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.

A reunião de cúpula ocorre nesta sexta (22) e deve resultar em dois documentos principais: a Declaração de Bogotá, que consolidará consensos regionais sobre os resultados esperados da COP30, e um comunicado de apoio ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), mecanismo idealizado pelo Brasil para financiar a preservação de florestas tropicais.

A expectativa do governo brasileiro é que o fundo mobilize até US$ 125 bilhões, com 20% do capital aportado por governos e 80% por fontes privadas, como fundos de investimento e filantropia internacional. Diferente de doações, o modelo prevê retorno competitivo em relação ao mercado e devolução integral após cerca de 40 anos.

Segundo o Itamaraty, ainda que apenas Lula e o presidente colombiano Gustavo Petro estejam confirmados na cúpula, a ausência dos demais líderes não deve comprometer o apoio político ao fundo, que será oficialmente apresentado em novembro, durante a COP30, em Belém (PA).

O governo brasileiro defende que o TFFF beneficiará não apenas o Brasil, mas também até 70 países em desenvolvimento com florestas tropicais, reforçando o protagonismo da região no combate às mudanças climáticas.

A agenda de sexta prevê encontro com representantes da sociedade civil, reunião privada entre líderes, almoço oficial e a adoção da Declaração de Bogotá, que fará um balanço das ações implementadas desde a Cúpula de Belém, em 2023, além de reafirmar compromissos com a preservação da Amazônia.