Em estreia de campanha, Nunes aposta em missa e relembra Covas; Boulos toma café com Marta e visita comércios

Candidato à reeleição vai recriar primeira agenda de campanha de 2020, quando era vice de tucano; psolista inicia período dentro de casa

BRUNO ESCOLASTICO/E.FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Ao lado de Nunes, estará o candidato a vice, Coronel Mello Araújo (PL)



A campanha eleitoral começa oficialmente na próxima sexta-feira (16). A partir dessa data, os candidatos podem pedir voto e rodar as cidades pedindo voto, fazendo comícios e participando de eventos. Em São Paulo, os primeiros colocados na pesquisa já definiram os planos para o pontapé inicial. O atual prefeito e candidato a reeleição, Ricardo Nunes (MDB), começa o dia participando de uma missa na Catedral de Santo Amaro, na Zona Sul da cidade. Ao lado dele, estará o candidato a vice, Coronel Mello Araújo (PL). A primeira agenda de campanha de Nunes de 2024 refaz a primeira agenda de 2020, quando era vice do então candidato, o ex-prefeito Bruno Covas, falecido em 2021. Depois, ainda na sexta-feira, o prefeito segue para uma caminhada, cujo local ainda está sendo definido. No sábado, está prevista a visita a alguns bairros. Mello Araújo, por sua vez, além de estar escalado para participar da missa, fará visitas ao Ceagesp (Companhia de Armazéns Gerais do Estado de São Paulo), do qual foi presidente. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, não deve participar dos compromissos – estará em agenda no interior.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Já o deputado federal e candidato do PSOL, Guilherme Boulos, começa o período de campanha na casa dele, no Campo Limpo, Zona Sul da capital. Ele vai fazer um café da manhã com a candidata a vice, Marta Suplicy, e depois os dois saem para uma caminhada no comércio da região. Depois, na parte da tarde, estão previstas mais duas caminhadas, também com os dois presentes: uma no comércio do Centro da cidade e outra também no comércio, mas de Itaquera, na Zona Leste. A expectativa é que no fim de semana seguinte, de 24 de agosto, Boulos tenha a participação do presidente Lula em pelo menos dois compromissos pela capital. Já Tabata Amaral (PSB) tem uma reunião às 12h nesta quarta-feira (14) para decidir qual será a primeira agenda de campanha nesta sexta. Entre as possibilidades estudadas está a de uma caminhada pelo bairro onde a candidata nasceu, na Vila Missionária.