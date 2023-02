Em evento em São Paulo, Tarcísio ressalta relação com Lula: ‘Agora nós somos sócios’

Governador afirmou nesta quarta-feira, 1º, que torce ‘para o Brasil dar certo’

Rogério Cassimiro/Governo do Estado de SP Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas fala sobre relação com o presidente Lula



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), falou mais uma vez nesta quarta-feira, 1º, sobre a relação que mantém com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT): “Agora nós somos sócios”. Apesar de ter sido eleito com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador disse que não torce para o Brasil dar errado. “Teremos uma relação republicana com o governo federal. Agora nós somos sócios e vamos torcer para o Brasil dar certo”, afirmou, durante o XP Agro Conference, evento realizado pela XP em São Paulo. Ao ser questionado sobre seus objetivos políticos, Tarcísio deixou claro que o plano é apenas cumprir a missão como governador. “Nunca imaginei ser governador de São Paulo. Cumprirei minha missão se entregar isso. Já cheguei muito mais longe do que imaginava”, disse. “Questionam se vou herdar a direita. Não quero herdar nada. O grande líder da direita continua sendo o presidente Bolsonaro. No dia que chegar governador já virando de costas para o Estado, você está morto. Quero fazer o melhor para São Paulo”, explicou.