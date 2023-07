Em evento pró-armas, Eduardo Bolsonaro compara ‘professor doutrinador’ a traficantes

Declaração foi feita durante ato organizado pelo grupo ‘Pró Armas’, que defende a flexibilização do porte e da posse de armas para cidadãos comuns

Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL - SP) durante audiência na Câmara



O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) participou de um ato pró-armas, em Brasília, neste domingo, 9. Durante o ato, o parlamentar chamou atenção ao comparar professores “doutrinadores” com traficantes de drogas. “Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nosso filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior”, disse o filho do ex-presidente da República, que discursou em cima de um carro de som. O evento foi organizado pelo grupo “Pró Armas”, que defende a flexibilização do porte e da posse de armas para cidadãos comuns, na Esplanada dos Ministérios, próximo à sede do Congresso Nacional. Logo no primeiro dia de governo, ao tomar posse em 1º de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) revogou uma série de decretos assinados por Bolsonaro, inclusive o que facilitava o acesso de armas a pessoas que se classificam como caçadores, atiradores e colecionadores (CACs).