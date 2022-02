Em inauguração de memorial às vítimas da Covid-19, senadores cobram Augusto Aras

Renan Calheiros (MDB-AL) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP) criticaram o PGR e cobraram continuidade nos procedimentos envolvendo o relatório final da comissão

Pedro França/Agência Senado Memorial inaugurado hoje conta com 27 pedras de mármore, representando a dor pela perda das vítimas em cada um dos estados e no Distrito Federal.



Durante a cerimônia de inauguração de um memorial voltado às vítimas da pandemia do coronavírus, senadores que formaram a cúpula da CPI da Covid-19 cobraram o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de dar prosseguimento das investigações que o grupo iniciou na Comissão. O relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), foi um dos que criticou o trabalho de Aras. “À Procuradoria cabem três encaminhamentos: dar continuidade às investigações, fazer a denúncia ou arquivar. Mas o que fez o PGR? O procurador inventou um quarto encaminhamento. Ele, através de petições sigilosas, mandou encaminhamentos para o STF, o que não é investigação, não é nada. Isso não pode continuar”, afirmou Calheiros. Vice-presidente da Comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) também cobrou providências. “Se exige que os órgãos aos quais receberam esse relatório apurem e tomem as providências”, disse. Quando recebeu o relatório fina da CPI, Aras afirmou que a apuração sobre autoridades com prerrogativa do foro nos tribunais superiores pode avançar. “Esta CPI já produziu resultados. Temos denúncias, ações penais, autoridades afastadas e muitas investigações em andamento e agora, com essas novas informações poderemos avançar na apuração em relação a autoridades com prerrogativa do foro nos tribunais superiores”, declarou.