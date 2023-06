Em Lisboa, Tarcísio busca investimentos e fala em evento de Gilmar

Governador aproveita a viagem para promover encontros com autoridades de Portugal na busca de investimentos para São Paulo

Bruno Escolastico/Ato Press/Estadão Conteúdo Tarcísio é o preferido da direita para substituir Bolsonaro nas eleições de 2026



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), desembarca em Portugal neste fim de semana. Na segunda-feira, 26, ele participa da XI edição do Fórum Juridico de Lisboa, promovido pelo Instituto de Direito Público (IDP). Pela manhã, Tarcisio será palestrante de um painel sobre o Estado Democrático de Direito – que deve contar também com a presença do ministro da Justiça, Flávio Dino. Uma mesa redonda sobre mudanças climáticas também está na agenda. O governador de São Paulo deve, ainda, estar em um jantar com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes – que é ligado ao IDP – e outras autoridades. Para além do evento, Tarcisio vai aproveitar a viagem para buscar investimentos para o Estado. Na terça-feira, ele promove um encontro com empresas portuguesas para apresentar o portfólio de projetos de São Paulo. Uma reunião com o chanceler também foi agendada. Na quarta, antes de retornar ao Brasil, Tarcisio de Freitas visita à Santa Casa de Misericórdia de Lisboa com o objetivo de entender o funcionamento do local – e de trazer ideias para São Paulo.

Em março, Tarcísio esteve na Europa para uma missão com investidores. O cronograma previa passagens por Londres, Madrid e Paris, mas precisou dar uma pausa logo na primeira parada depois de uma crise renal. O governador também esteve em uma missão em Nova York, em maio, e no Fórum Econômico Mundial em Davos, em janeiro. O fórum de Lisboa, que acontece entre os dias 26 e 28 de junho na Universidade de Lisboa, terá falas do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin – em sua primeira missão internacional – e dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, também foi confirmado.