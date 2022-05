Em meio a tensão com Defesa, Fachin convoca reunião de Comissão de Transparência Eleitoral do TSE

Encontro virtual foi marcado para o dia 20 de junho e também terá a presença de integrantes do Observatório de Transparência das Eleições

Marcelo Camargo/EBC

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, convocou uma reunião com membros da Comissão de Transparência Eleitoral para o dia 20 de junho. O encontro será virtual e também terá a presença de integrantes do Observatório de Transparência das Eleições, que inclui instituições da sociedade civil. A convocação ocorre em meio a tensão entre o TSE e o Ministério da Defesa. Na semana passada, a pasta pediu a Corte que tornasse públicas as sugestões das Forças Armadas para o sistema eleitoral. Nesta segunda-feira, 9, o Tribunal divulgou as respostas sobre os apontamentos e rejeitou as propostas dos militares.

Em uma live realizada na última quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro (PL) também voltou a questionar o funcionamento das urnas eletrônicas, pediu que Fachin “tomasse providências” e afirmou que as Forças Armadas não vão participar das eleições apenas como expectadoras. O mandatário também informou que o PL vai contratar uma empresa privada para fazer a auditoria da votação.