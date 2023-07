Em recesso, parlamentares viajam à Europa, vão a eventos luxuosos e fazem acordos políticos

Com as atividades do Congresso Nacional suspensas desde 18 de julho, deputados e senadores compartilham registros das férias, incluindo casamento em Portugal, visita a parques de diversão e encontro com ‘minions’

Reprodução / Instagram Deputados e senadores aproveitam de diferentes formas os dias fora de Brasília



O Congresso Nacional está com as atividades suspensas desde 18 de julho, quando teve início o recesso parlamentar. Desde então, deputados e senadores aproveitam de diferentes formas os dias fora de Brasília, seja atuando junto às bases estaduais, participando de encontros regionais e eventos políticos, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que está no Rio de Janeiro e participou de cerimônia de uma associação, ou utilizando o período para viajar com a família pelo Brasil rumo ao exterior, a exemplo do senador Rogério Carvalho (PT-SE), que passou pela Índia e está na Coreia do Sul. Alguns deles, inclusive, compartilham registros das férias nas redes sociais, com viagens ao Beto Carreiro, visitas aos Estados Unidos, tour por países da Europa, casamento e compromissos políticos. Oficialmente, o recesso parlamentar se estende até o próximo domingo, 30. Confira abaixo o que os parlamentares estão fazendo no período de férias:

Deputado Washington Quaquá

O deputado federal Washington Quaquá (PT-RJ) casou em cerimônia realizada em Portugal, seguindo em viagem de lua de mel pela Itália com a esposa e a filha. “Um novo ciclo recomeça, de idas e voltas, entre Brasil e Portugal. Na presença de vocês, meus amigos. Agora com a Gabi, me sinto uma pessoa sim realizada. Te amo”, escreveu o parlamentar, em publicação no Instagram.

Deputado Maurício Souza

O deputado federal Maurício Souza aproveitou o recesso parlamentar para visitar o parque do Beto Carrero, em Santa Catarina. Também no Instagram, ele compartilhou fotos e vídeos com a família em atrações do local e praias da região.

Senador Rogério Carvalho

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) aproveitou o recesso parlamentar para fazer viagens internacionais em busca de “parcerias internacionais para a construção de um mundo mais sustentável”. Em 19 de julho, por exemplo, ele visitou a Índia para uma reunião com a ministra das Relações Exteriores. “No encontro, destaquei a importância de uma parceria entre Índia e Brasil, bem como com todos os países membros do Brics, para investimentos em ciência e tecnologia”, escreveu. Na sequência, o senador viajou para a Coreia do Sul, também em missão oficial.

Ricardo Salles

O deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) compartilhou nas redes sociais uma foto em que aparece ao lado de dois minions, os tradicionais personagens amarelos do filme “Meu malvado favorito”, em referência ao apelido dado aos bolsonaristas pela oposição. “Encontrei os BolsoMINIONS em Campos do Jordão”, escreveu o ex-ministro do governo Bolsonaro. No período do recesso, o parlamentar também compartilhou fotos em Buenos Aires, capital da Argentina.

Deputado André Janones

O deputado federal André Janones (Avante-SP) está na Europa desde o início do recesso parlamentar. Em 18 de julho, ele foi recebido na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Genebra, na Suíça, para tratar de “vários assuntos relacionados à diplomacia internacional”. “O ex-cobrador de ônibus que nunca deixou a defesa dos mais pobres e a luta pela democracia de lado, e hoje teve a oportunidade de ser recebido na ONU. Seja do tamanho dos seus sonhos”, escreveu Janones, que também visitou a Alemanha e o campo de concentração em Auschwitz, na Polônia.

Deputado Fabio Dias Macedo

O deputado federal Fabio Dias Macedo (Podemos), por sua vez, compartilha com seus seguidores nas redes sociais registros de sua viagem a Edimburgo, na Escócia.

Deputada Bia Kicis

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) compartilhou parte dos seus dias na Califórnia, nos Estados Unidos. Em postagem mais recente no Instagram, a parlamentar se despede de San Diego.

Deputado Antônio Carlos Rodrigues

Entre os parlamentares que compartilharam registros de encontros políticos durante o recesso, o deputado federal Antônio Carlos Rodrigues (PL-SP) compartilhou uma foto de almoço em que aparece ao lado do presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). O PL avalia apoio à reeleição de Nunes na capital paulista, em meio a discordâncias de membros da legenda.