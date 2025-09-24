Jovem Pan > Notícias > Política > Em reunião com PT, Paulinho da Força sinaliza que Bolsonaro terá redução de pena

Em reunião com PT, Paulinho da Força sinaliza que Bolsonaro terá redução de pena

Relator tenta elaborar um texto consensual, mas pode desagradar a todos

  • Por Igor Damasceno
  • 24/09/2025 16h13 - Atualizado em 24/09/2025 16h16
Igor Damasceno / Jovem Pan Paulinho da Força Durante a reunião com a sigla, o deputado disse que o projeto não pode beneficiar apenas alguns

O relator do PL da Dosimetria, Paulinho da Força (Solidariedade/SP), avisou aos integrantes do Partido dos Trabalhadores na Câmara que o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de Golpe de Estado, vai ser beneficiado pelo texto. Com isso, a pena para o ex-presidente pode ser diminuída, caso o projeto consiga o apoio necessário.

Paulinho da Força é contra a anistia ampla, geral e irrestrita, defendida pelos aliados de Bolsonaro. No entanto, durante a reunião com o PT, o deputado disse que o projeto não pode beneficiar apenas alguns. “Quem está em posição de financiador [dos atos antidemocráticos] terá uma pena maior”, ressaltou.

O projeto é objeto de discussão entre o relator e líderes de bancada para diminuir a tensão em torno do tema. É que enquanto a oposição defende o perdão, a base governista defende redução de penas para os executores dos atos, ou seja, quem invadiu os prédios das instituições democráticas, em 8 de janeiro de 2023. Nos bastidores, o que se fala é que a posição de Paulinho da Força desagrada a todos na Câmara, o que pode acirrar ainda mais as discussões.

Rejeição à PEC da Blindagem pode influenciar no PL da Dosimetria 

No Senado, o assunto também ganha força. Após os membros da CCJ rejeitarem por unanimidade a PEC que protege parlamentares de ações penais, a avaliação é que essa decisão pode impactar no PL da Dosimetria. Senadores acreditam que as duas pautas são ideológicas, o que pode comprometê-los com o eleitorado às vésperas das eleições.

