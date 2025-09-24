Em reunião com PT, Paulinho da Força sinaliza que Bolsonaro terá redução de pena

Relator tenta elaborar um texto consensual, mas pode desagradar a todos

O relator do PL da Dosimetria, Paulinho da Força (Solidariedade/SP), avisou aos integrantes do Partido dos Trabalhadores na Câmara que o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de Golpe de Estado, vai ser beneficiado pelo texto. Com isso, a pena para o ex-presidente pode ser diminuída, caso o projeto consiga o apoio necessário.

Paulinho da Força é contra a anistia ampla, geral e irrestrita, defendida pelos aliados de Bolsonaro. No entanto, durante a reunião com o PT, o deputado disse que o projeto não pode beneficiar apenas alguns. “Quem está em posição de financiador [dos atos antidemocráticos] terá uma pena maior”, ressaltou.

O projeto é objeto de discussão entre o relator e líderes de bancada para diminuir a tensão em torno do tema. É que enquanto a oposição defende o perdão, a base governista defende redução de penas para os executores dos atos, ou seja, quem invadiu os prédios das instituições democráticas, em 8 de janeiro de 2023. Nos bastidores, o que se fala é que a posição de Paulinho da Força desagrada a todos na Câmara, o que pode acirrar ainda mais as discussões.

Rejeição à PEC da Blindagem pode influenciar no PL da Dosimetria

No Senado, o assunto também ganha força. Após os membros da CCJ rejeitarem por unanimidade a PEC que protege parlamentares de ações penais, a avaliação é que essa decisão pode impactar no PL da Dosimetria. Senadores acreditam que as duas pautas são ideológicas, o que pode comprometê-los com o eleitorado às vésperas das eleições.