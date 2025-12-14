Em tratamento contra câncer, Roseana Sarney recebe visita de Lula e Janja

A deputada anunciou em agosto ter recebido diagnóstico para a doença; ela está hospitalizada desde o início do mês por baixa imunidade

Reprodução/Redes Sociais Lula e Janja visitaram Roseana Sarney no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, visitaram no sábado (13) a deputada federal Roseana Sarney (MDB-MA), no Hospital Sírio Libanês, onde está internada em São Paulo. A parlamentar está em tratamento contra câncer de mama.

“O encontro foi marcado por gestos de afeto, palavras de esperança e confiança no caminho da cura”, escreveu o MDB (Movimento Democrático Brasileiro) em seu perfil no Instagram ao compartilhar foto da visita.

Em agosto, Roseana Sarney revelou ter recebido diagnóstico para câncer de mama triplo negativo, um dos tipos mais agressivos. Por meio de seu perfil no Instagram, a deputada disse, em 5 de dezembro, que precisou ser internada por baixa imunidade.