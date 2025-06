Em viagem à França, Lula declara que extrema direita não vencerá as eleições de 2026

Ao criticar a disseminação de mentiras e negacionismo no país, Lula afirmou que fake news e inteligência artificial não serão determinantes para vitórias eleitorais

Foto: Ricardo Stuckert / PR Lula durante visita à exposição “Nosso Barco Tambor Terra”, de Ernesto Neto, na companhia do Presidente da Franç, Emmanuel Macron



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou neste sábado (07), em Paris das eleições de 2026 e disse que a extrema direita não ganhará nas urnas no ano que vem. “A extrema direita não voltará a governar esse País, sobretudo com discurso negacionista, mentiroso e muitas vezes até canalha”, disse em coletiva à imprensa. “Não vai ser a inteligência artificial, a fake news que vai fazer alguém ganhar aquela eleição”, afirmou Lula.

Lula foi perguntado sobre como vê o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nas eleições do ano que vem, se sairia como candidato a governador de São Paulo, senador ou para presidente. “Você acha que eu seria louco de responder isso agora, aqui em Paris?”, questionou Lula. “Para a construção de candidaturas é muito cedo, pelo menos do meu lado”, disse Lula. “Quando chegar o ano que vem eu vou começar a discutir candidaturas. Não sei quem é melhor em que lugar, temos que fazer o mapeamento do Brasil, ver a realidade”.

*Com informações do Estadão Conteúdo