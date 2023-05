‘Enquanto a morte não chegar, serei uma alternativa para o Brasil’, diz Bolsonaro

Durante evento do PL, em São Paulo, ex-presidente defendeu sua gestão e afirma ter resgatado valores durante o período em que comandou o Brasil

GABRIEL SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro discursou em evento do PL em SP



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se apresentou como uma “alternativa” ao Brasil durante um evento do Partido Liberal (PL), comandado por Michelle Bolsonaro, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), em São Paulo, neste sábado, 6. O evento marcou a posse da deputada federal Rosana Vale (PL-SP) como presidente do PL Mulher em São Paulo. Bolsonaro afirmou que enquanto estiver vivo continuará será uma alternativa para o país. “Só a morte bota um ponto final nas nossas vidas. Enquanto ela não chegar, estaremos à disposição para sermos uma alternativa para o nosso Brasil”, disse o ex-presidente. Em seu discurso, Bolsonaro enalteceu sua gestão dizendo que deixou “números invejáveis na economia” e que durante o período resgatou o “patriotismo” do “direito à defesa da propriedade” e do “livre comércio”. “Quatro anos bastante difíceis, com uma pandemia, uma guerra lá fora, entre outros problemas. Mas conseguimos terminar 22 com os números da economia invejáveis, levando-se em conta a grande maioria dos outros países. Entregamos, então, uma economia bastante ajustada”, disse. o ex-presidente preferiu não falou sobre a operação da Polícia Federal (PF) que investiga uma possível fraude em seu cartão de vacina, no da sua filha e de seus auxiliares.