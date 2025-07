‘Enquanto eu falo, o senhor fica quieto’, diz Moraes a advogado de réu em caso sobre suposto golpe

Ministro do STF se irrita durante audiência com defesa de Filipe Martins e rebate críticas à denúncia da PGR

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO As sessões seguem sob responsabilidade do STF, com condução direta de Alexandre de Moraes



Durante as oitivas das testemunhas dos núcleos dois, três e quatro da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), protagonizou um momento de tensão com o advogado Jeffrey Chiquini, que representa o ex-assessor internacional da Presidência Filipe Martins. A discussão ocorreu antes do depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e um dos principais colaboradores do inquérito.

Chiquini reclamou que a defesa teve acesso ao processo apenas quatro dias antes da audiência, o que, segundo ele, comprometeria o direito à ampla defesa. Moraes, no entanto, cortou o argumento e foi categórico: “Enquanto eu falo, o senhor fica quieto”, afirmou o ministro ao advogado, após interrupções que deixaram as declarações truncadas.

Ministro rebate críticas à atuação da PGR

Durante a audiência, Chiquini também questionou a atuação da Procuradoria-Geral da República (PGR), alegando que a denúncia apresentada deveria ter sido mais clara em relação ao núcleo do qual seu cliente faria parte. Moraes reagiu prontamente: “Não é o senhor que vai ditar se a PGR deve denunciar seu cliente no núcleo 1, 2 ou 3. Se não, deveria ter feito concurso para a Procuradoria”, declarou.

A audiência teve como foco as oitivas relacionadas à apuração dos atos que compõem a tentativa de ruptura institucional no País. O processo investiga crimes graves, como:

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Tentativa de golpe de Estado;

Participação em organização criminosa armada;

Dano qualificado;

Deterioração de patrimônio tombado

Próximos passos da investigação

Filipe Martins é apontado como um dos integrantes do núcleo estratégico da articulação golpista, e sua defesa tem tentado desqualificar a peça acusatória apresentada pela PGR. Com a delação premiada de Mauro Cid, o processo avançou para a oitiva de testemunhas ligadas aos diferentes grupos investigados.

As sessões seguem sob responsabilidade do STF, com condução direta de Moraes, que tem reiterado a legalidade e a independência das decisões tomadas no processo. A expectativa é de que os depoimentos desta fase contribuam para definir a participação individual de cada envolvido.