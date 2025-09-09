Entenda a estratégia de Tarcísio com o bolsonarismo

É improvável que algum bolsonarista votasse nulo contra Lula, com Tarcísio na disputa eleitoral, mas nada impede que o núcleo duro do bolsonarismo prefira lançar um outro candidato, o que diminuiria suas chances

Gabriel Silva/RaSPress/Estadão Conteúdo Tarcísio de Freitas aumentou o tom contra Alexandre de Moraes para angariar votos entre apoiadores do ex-presidente



Muito tem se falado na imprensa sobre a estratégia arriscada do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de ter aumentado o tom das críticas contra Alexandre de Moraes para ganhar um eventual apoio do bolsonarismo para as eleições de 2026, na hipótese do seu ex-chefe não poder concorrer.

Para muitos analistas, Tarcísio não precisaria ter feito isso, pois seu grande trunfo seria justamente a moderação, capaz de atrair votos do centro e da direita contrária a Bolsonaro. De acordo com essa visão, o governador de São Paulo, já teria os votos da direita bolsonarista numa disputa com o presidente Lula.

De fato, é improvável que algum bolsonarista votasse nulo contra Lula, com Tarcísio na disputa eleitoral. No entanto, nada impede que o núcleo duro do bolsonarismo prefira lançar um outro candidato, o que diminuiria as chances de Tarcísio. Sob essa lógica, Tarcísio não estaria garantindo os votos dos bolsonaristas, mas o apoio deles para ser o candidato da direita, caso Bolsonaro continue inelegível.

Independentemente da estratégia eleitoral do governador de São Paulo, algo é certo: Tarcísio é racional e pragmático, e não fala de improviso. É possível até que tenha subido o tom com a retaguarda do Centrão. O tempo dirá se acertou ou não.

