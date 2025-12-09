‘Entregamos 99% das propostas, apesar do Congresso adverso’, celebra Lula

Presidente do Brasil disse que: ‘Se você quer 100% e você conquista 50%, é uma boa conquista’

Ricardo Stuckert/PR 30.11.2025 – Pronunciamento à Nação sobre a isenção do Imposto de Renda Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante pronunciamento à Nação sobre a isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) para quem ganha até R$ 5 mil. Palácio do Planalto – Brasília (DF)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (9), que apesar do Congresso adverso, seu governo conseguiu entregar 99% das propostas que foram enviadas para análises do Legislativo. “Tenho um Congresso totalmente adverso. Então, tenho que fazer política, conversar, ceder e convencer”, disse Lula durante cerimônia de regulamentação da resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Cotan), que facilita acesso à Carteira Nacional de Habilitação (CHN) do Brasil.

“Aqui no Brasil a gente aprovou 99% de tudo o que o governo mandou para o Congresso Nacional. Essa é a batalha na negociação. Se você quer 100% e você conquista 50%, é uma boa conquista”, acrescentou o mandatário, que agradeceu ao Congresso pela isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil reais. Em relação às mudanças para obter a CNH, o presidente Lula disse esperar que a nova regulamentação seja “muito promissora para as pessoas que mais necessitam no país”.