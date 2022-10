Erika Hilton aciona PGR contra Damares por suposta prevaricação em crimes de abuso sexual

Ex-ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos afirmou em um culto que havia descoberto durante missão que crianças brasileiras foram sequestradas para serem abusadas

Deputada eleita, Erika Hilton acionou a Procuradoria-Geral da Republica contra a senadora eleita Damares Alves



A deputada eleita Erika Hilton (Psol-SP) acionou a Procuradoria-Geral da República (PGR) contra a senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF) referente a declarações da ex-ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos. Na ocasião, num culto da Assembleia de Deus em Goiânia, no dia 8 de outubro de 2022, a antiga chefe da pasta declarou que têm imagens de “crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados pra elas não morderem no momento do sexo oral”. Erika foi às redes sociais ressaltar que é preciso abrir uma investigação para apurar se Damares prevaricou ou se fez uso do tema para obter ganhos políticos. “Como uma ministra diz que presencia um crime e não toma nenhuma atitude? Damares narrou um episódio sobre tráfico de crianças que precisa ser explicado. Apresentei pedido de abertura de investigação criminal para apurar se ela foi omissa ou se está fazendo um jogo eleitoreiro”, declarou. Na ação, a qual a equipe de reportagem da Jovem Pan teve acesso, os advogados de Hilton ainda acusam a ex-ministra de incorrer em crime de submissão de criança ao constrangimento, o que violaria o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). “Essas seriam as ações mínimas a serem adotadas por agente de Estado investida na função de ministra e não a de deixar o Ministério para concorrer a uma das cadeiras do Senado Federal, sem nada fazer a respeito, e se utilizar dos fatos para fins eleitoreiros, em patente campanha para o candidato à reeleição à Presidência da República”, disse os representantes da vereadora de São Paulo.