Erika Hilton solicita proteção após ameaças e exposição de dados pessoais

Reprodução/Site/Erika Hilton Erika Hilton, deputada federal, agendou uma reunião com Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal



Erika Hilton, deputada federal, agendou uma reunião com Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, após ser alvo de ameaças de morte e ter seus dados pessoais expostos. Especialistas em segurança digital apontaram que essas informações podem ter sido obtidas através de uma invasão aos sistemas da Receita Federal, sendo posteriormente divulgadas em fóruns online associados a atividades ilícitas. Diante da gravidade da situação, a parlamentar formalizou um boletim de ocorrência na Polícia Federal, solicitando a abertura de um inquérito para investigar os ataques. Além disso, ela requer medidas de proteção para sua segurança e um canal direto de comunicação com as autoridades competentes, visando garantir sua integridade.

Hilton descreve os ataques como uma violação de sua integridade e uma tentativa de obstruir seu trabalho como parlamentar. Os ataques, que se intensificaram nas redes sociais, são vistos como coordenados e têm gerado preocupações não apenas para a deputada, mas também para sua família, que se sente ameaçada. A situação levanta questões sobre a segurança de figuras públicas e a proteção de dados pessoais, especialmente em um contexto onde a desinformação e a violência virtual estão em ascensão. A resposta das autoridades e as medidas que serão adotadas para proteger a deputada e investigar os responsáveis por esses atos são aguardadas com expectativa.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA