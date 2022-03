‘Erro em momento de empolgação’, diz Arthur do Val após áudios sobre mulheres ucranianas

Deputado afirmou que mandou mensagem ‘infeliz’ e pediu que as pessoas entendam ‘o contexto’

Reprodução/ Twitter @arthurmoledoval Arthur do Val fez comentários sexistas sobre refugiadas ucranianas



O deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP) afirmou que os áudios em que disse que mulheres ucranianas “são fáceis porque são pobres” foram um erro em um momento de empolgação. “Foi errado o que eu falei. Não é o que eu penso. O que eu falei foi um erro em um momento de empolgação”, declarou o parlamentar ao ser questionado por jornalistas. “Eu fui para fazer uma coisa, mandei um áudio infeliz e a impressão que passou foi de que eu fui fazer outra coisa. Então, se as pessoas quiserem me julgar pelo que eu falei, as pessoas têm esse direito, fica à vontade. Eu só peço que entendam o contexto. São dois contextos diferentes. Uma coisa é o Arthur que foi lá fazer a missão, fez e saiu. A outra coisa é o Arthur que mandou um áudio privado para os amigos de forma errada, descabida, não foi a melhor das posturas. É nítido aquilo. Mas como falei, é um áudio privado”, completou.

Arthur do Val, que é pré-candidato ao governo de São Paulo, foi à Ucrânia no último dia 28 para acompanhar o conflito com a Rússia. Nesta sexta-feira, 5, áudios em que o deputado faz declarações machistas sobre refugiadas ucranianas causou repercussão nas redes sociais. “Elas olham. E vou te dizer: são fáceis porque elas são pobres. E aqui a minha carta do Instagram, cheio de inscritos, funciona demais. Depois eu conto a história. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas ‘minas’, dois grupos de ‘mina’, e assim, é inacreditável a facilidade”, diz o deputado em uma das mensagens. “Eu nunca na minha vida vi nada parecido em termos de ‘mina’ bonita. A fila das refugiadas, irmão, imagina uma fila de 200 metros, só deusa. É um bagulho fora de série. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila das refugiadas aqui”, diz o parlamentar em outro trecho.

Após a repercussão negativa, o deputado também publicou um vídeo com pedido de desculpas em seu canal do YouTube. Ele admitiu que o conteúdo dos áudios foi machista. “Eu estou sendo moleque. Essa não é a postura que você espera de mim, essa não é a postura que as pessoas esperam de mim. Aquilo é meu lado moleque”, disse. Ele também pediu para que as pessoas separem as palavras das ações. “Eu aceito ser julgado pelo que eu falei, mas eu não aceito ser julgado pelo que eu não fiz”, continuou. “Eu mandei esses áudios no superlativo, usei expressões, exagerei, como muitos homens fazem, como um grupo de amigos depois do futebol faz”, justificou. Arthur do Val disse ainda que não sabe se vai continuar a ser pré-candidato ao governo de São Paulo. “Não quero atrapalhar a terceira via, não quero atrapalhar meu partido, não quero atrapalhar ninguém. Se isso for melhor, eu tiro [a candidatura], não tem problema”, concluiu.