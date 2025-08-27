Estamos em armadilha sobre emendas parlamentares e apenas Judiciário pode resolver problema, diz Haddad

Ministro da Fazenda avalia que Executivo não pode tornar emendas não impositivas sem aprovação do próprio Legislativo

Diogo Zacarias/MF "É uma sinuca Quem resolve o problema?", questionou Haddad



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou nesta quarta-feira (27) que, do ponto de vista legal, o Brasil está em uma armadilha em relação às emendas parlamentares. “É uma sinuca Quem resolve o problema?”, questionou em entrevista ao UOL. “Só o Judiciário pode resolver essa contenda”, emendou. Ele reforçou que emendas não são cláusulas pétreas e que o Executivo vai cumprir a Constituição.

Questionado sobre eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Fazenda respondeu que não iria se manifestar. Haddad defendeu apenas que haja punição exemplar para aqueles envolvidos na tentativa de golpe.

*Com informações do Estadão Conteúdo