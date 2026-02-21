‘Estamos inteiramente à disposição de Flávio’, diz Tarcísio

Governador disse que encontra pré-candidato à Presidência para tratar de projetos que a esquerda não fez

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que deve se reunir no próximo dia 27 com o senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para alinhar posições e estratégias políticas. Segundo ele, o encontro terá como objetivo ajustar discursos e fortalecer a articulação em torno de pautas comuns que, de acordo com o governador, buscam resgatar o Brasil.

“Nós estamos inteiramente à disposição de Flávio; nós vamos fazer o que a esquerda não fez!”. Durante a conversa com jornalistas, Tarcísio ressaltou que o Republicanos mantém apoio firme a Flávio Bolsonaro e defendeu a importância do alinhamento entre os partidos para garantir estabilidade política e avançar em agendas consideradas prioritárias. Em resposta a questionamentos, o governador destacou que a convergência de posições é essencial neste momento do cenário nacional.

Silêncio sobre o Banco Master

Ao ser perguntado sobre o papel dos presidentes do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre e Hugo Motta, em relação a um possível avanço da CPI do Banco Master, Tarcísio evitou comentar diretamente o tema. Em vez disso, falou sobre a passeata organizada pelo deputado Nikolas Ferreira, prevista para ocorrer em breve na Avenida Paulista e que trata sobre o tema.

Na mesma ocasião, o governador afirmou ainda que os brasileiros precisam “resgatar a moral” e aprender com o passado, defendendo valores que, segundo ele, devem nortear o debate político e social no país.

As declarações foram feitas durante a entrega da Praça da Cidadania, em Embu das Artes, na Grande São Paulo. O evento contou com a presença da primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas; da deputada federal Ely Santos (Republicanos); do deputado estadual Eduardo Nóbrega (Podemos); e do prefeito de Embu das Artes, Hugo Prado, também do Republicanos.