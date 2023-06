‘Estou à disposição do presidente’, diz Daniela Carneiro sobre cargo no Turismo

Ministra compareceu à audiência na Câmara dos Deputados; Palácio do Planalto deu sobrevida à titular da pasta em meio à pressão do União Brasil

Roberto Castro/Mtur - 26/01/2023 A ministra Daniela Carneiro, do Turismo, permanece no cargo após decisão do Planalto



Após ser mantida à frente do Ministério do Turismo, Daniela Caneiro compareceu à audiência pública na Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, na tarde desta terça-feira, 13. Questionada por jornalistas sobre a decisão do Planalto de mantê-la no comando da pasta, a ministra respondeu que seu cargo está disposição. “Volto a dizer: estou à disposição do presidente porque fui indicação dele. Estou aqui para contribuir com o Brasil”, declarou. Pela manhã, especulava-se as chances da ministra não comparecer à audiência na Câmara, agendada para discutir os planos e programas da pasta para 2023, diante dos rumores de que poderia deixar a pasta ainda nesta terça.

Mais cedo, a ministra foi convocada para reunião no Palácio da Alvorada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em razão da pressão do União Brasil pela troca no Ministério do Turismo. O partido já avisou que indica o deputado Celso Sabino (União Brasil-PA) para o lugar de Daniela. A reunião contou também com a presença do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha; e do marido de Daniela, o Waguinho (Republicanos), prefeito de Belford Roxo (RJ). A cidade é reduto eleitoral de Jair Bolsonaro, mas, nas últimas eleições, demonstrou um apoio significativo ao então candidato Lula. A agenda desta terça já era prevista desde a semana passada. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Lula conversou com Daniela sobre a “situação política”. A secretaria disse ainda que a ministra está confirmada na reunião ministerial marcada para a próxima quinta-feira 15.