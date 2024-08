‘Estou cheio de ministros que não votaram em mim’, diz Lula

Presidente discursou no Ceará durante o lançamento do programa financeiro-educacional Pé-de-Meia

Ricardo Stuckert/PR Em seu discurso, Lula destacou que possui ministros de partidos que votaram contra ele



Durante uma cerimônia no Ceará para lançar o programa financeiro-educacional Pé-de-Meia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que vários de seus ministros não votaram nele, mas que isso não representa um problema. Em seu discurso, o presidente destacou que possui ministros de partidos que votaram contra ele e que, apesar disso, o foco agora é trabalhar em conjunto, uma vez que as eleições já foram decididas. Lula também comentou que a ala política do seu governo e o Ministério da Fazenda só “funcionam sob pressão”, pois é mais fácil dizer “não” do que buscar soluções. “O ministro Camilo Santana me procurou para me dar os números, e eu falei: ‘Vamos encontrar uma solução’. Se não tiver dinheiro, vamos lá para o Dario [Durigan, secretário-executivo da Fazenda]. Se ele reclamar, vamos forçar. Porque tanto político e presidente, quanto o Ministério da Fazenda, só trabalham com pressão. Se a gente não pressionar, não sai.”