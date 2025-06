‘Estou preso’, declara Braga Netto, e Moraes corta: ‘Eu que mandei prender’

O depoimento acontece por videoconferência e faz parte da ação penal em que o general é um dos oito réus apontados pela PGR como integrantes do ‘núcleo crucial’ da trama golpista

Antonio Augusto/STF Braga Netto está detido desde dezembro de 2024, acusado de tentar atrapalhar as investigações da PF



O ex-ministro da Defesa Walter Souza Braga Netto protagonizou um momento tenso logo no início do seu interrogatório no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (10). Ao afirmar de forma enfática que “estava preso”, o ministro Alexandre de Moraes respondeu de forma direta e irônica: “Eu que mandei prender.”

Braga Netto está detido desde dezembro de 2024, acusado de tentar atrapalhar as investigações da Polícia Federal no inquérito que apura a suposta tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após as eleições de 2022. O depoimento acontece por videoconferência e faz parte da ação penal em que o general é um dos oito réus apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como integrantes do “núcleo crucial” da trama golpista.

Nos últimos meses, o STF ouviu réus como Jair Bolsonaro, Mauro Cid, Anderson Torres, Augusto Heleno, Almir Garnier, Alexandre Ramagem e Paulo Sérgio Nogueira. Todos negam participação no plano golpista, apesar das evidências e delações. A expectativa é que o julgamento aconteça no segundo semestre de 2025, podendo resultar em penas superiores a 30 anos de prisão para os envolvidos.