‘Eu mudei, o Alckmin mudou e o Brasil precisa dessa mudança’, afirma Lula

Ex-presidente reafirmou que o ex-governador deve ser seu vice e disse que os dois eram adversários, mas não inimigos

Ex-presidente Lula vai se reunir com Alckmin na sexta



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reafirmou nesta terça-feira, 5, que deve formar uma chapa com Geraldo Alckmin (PSB) para as eleições e disse que o ex-governador “mudou”. O petista também comentou as desavenças com seu antigo adversário político. “Eu mudei, o Alckmin mudou e acho que o Brasil precisa dessa mudança para que a gente possa reconstruir. Eu fui adversário do Alckmin, não fui inimigo, e feliz era o Brasil no tempo em que a disputa era entre dois partidos democráticos, porque tinha um debate civilizado, sobre programa de governo”, declarou em entrevista à rádio paranaense Lagoa Dourada. “Se estivermos juntos, vamos reconstruir o Brasil, porque somos dois democratas. Gostamos da democracia, exercemos a democracia e temos como prova o exercício dos nossos mandatos”, acrescentou.

Lula também afirmou que vai se reunir com o PSB na próxima sexta-feira, 8, para discutir a chapa com Alckmin. O partido confirmou à Jovem Pan que vai formalizar a indicação do ex-tucano como vice no encontro. “Eu e Alckmin podemos estar juntos na chapa. Vou ter reunião na sexta-feira em que o PSB vai propor o Alckmin de vice, e isso nós vamos levar para discutir no PT”, disse o ex-presidente.