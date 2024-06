‘Eu não gasto com universidade, eu invisto no futuro desse país’, diz Lula em evento em São Paulo

Presidente do Brasil anunciou investimentos em educação e saúde da capital paulista; montante total é de R$ 939 milhões

LUIZ RODRIGUES/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, neste sábado (29) investimentos para instituições federais de educação e saúde em São Paulo. O montante total de R$ 939 milhões, provenientes do Novo PAC, será destinado à expansão e consolidação de universidades e institutos federais em 40 municípios paulistas. Desse valor, R$ 497,9 milhões serão direcionados para as universidades e R$ 441,2 milhões para os institutos. Em declaração, o mandatário repetiu sua avaliação de que os investimentos feitos pelo governo federal não podem ser vistos como “gasto”, desta vez mencionando recursos direcionados para a área da educação. “Não adianta alguém falar pra mim, Lula, você está gastando muito, em universidade, em instituto, em não sei das quantas, eu não estou gastando nada, eu estou investimento na juventude desse País, no futuro, porque eu sei quanto é importante a gente ter uma profissão, um menino, menina ter formação”, disse o presidente.

Durante o evento, realizado neste sábado em um evento realizado no Jardim Sônia Regina, em São Paulo, para anúncios de obras do Novo PAC Seleções: a extensão da Linha 5 Lilás do Metrô e a expansão dos institutos federais, Lula afirmou que trabalhará para garantir igualdade de oportunidades para todos os jovens que desejam ingressar na universidade. Junto do presidente estavam os ministros das Cidades, Jader Filho, da Educação, Camilo Santana, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o deputado federal Guilherme Boulos, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. “Vamos continuar fazendo universidade, fui hoje na zona leste e acabamos de lançar a pedra fundamental da faculdade da Zona Leste, por que não pode ter uma aqui? Vai pensando, Camilo Santana (ministro da Educação), no seu programa aqui”, disse Lula.

O petista ainda apelou para que os jovens não deixem de estudar, especialmente as mulheres. “Vocês vão entender como a vida de vocês melhorar, sobretudo as meninas, para não depender Todo dia tem violência contra a mulher, se a mulher tiver uma profissão ela não vai aguentar homem ficar gritando no ouvido dela. Ela só vai ficar com o cara se ela gostar do cara e o cara respeitar ela. Por isso é extremamente importante vocês estudarem. Por isso cabe a nós darmos oportunidade a vocês. Isso aqui é a apenas o começo”, afirmou.

Os recursos serão utilizados na construção de novos hospitais universitários, campi, restaurantes estudantis, bibliotecas e na ampliação de salas de aula. O presidente afirmou que escolheu pela implantação de um Instituto Federal no Jardim Ângela pensando em reverter o “vazio educacional”. A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) terá um novo campus na Zona Leste, com a criação de quatro cursos de graduação e um hospital universitário com 350 leitos. O investimento de R$ 157 milhões do Novo PAC ampliará a capacidade de atendimento médico na região Sul de São Paulo.

Já o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) expandirá com a criação de 12 novos campi em diversos municípios paulistas, gerando 16,8 mil vagas de educação profissional e tecnológica. Além disso, durante o evento, o ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou investimentos para a extensão da Linha 2 Verde do metrô de São Paulo. Com um aporte de R$ 7,2 bilhões do BNDES, a nova linha terá 14 quilômetros, 13 estações e 44 trens, ligando a Vila Prudente a Guarulhos. Lula destacou a importância dessas iniciativas para o desenvolvimento da educação e infraestrutura no estado de São Paulo.

*Com informações do Estadão Conteúdo