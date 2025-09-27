EUA cancelam visto da presidente nacional do PSOL, Paula Coradi

Consulado americano afirmou ter ‘obtido informações’ que a tornariam inelegível para entrar no país, mas não detalhou quais seriam elas; Guilherme Boulos saiu em defesa da colega de partido

Reprodução/Instagram/@paulacoradi Paula Coradi classifica medida como retaliação dos EUA pela posição do PSOL em defesa da soberania do Brasil



A presidente nacional do PSOL, Paula Coradi, teve o visto americano cancelado pelo governo de Donald Trump. A decisão foi comunicada nesta semana pelo consulado dos Estados Unidos em São Paulo, em troca de e-mails com a dirigente partidária. Segundo a notificação, a medida se baseia na seção 221(i) da Lei de Imigração e Nacionalidade, que permite a revogação de vistos mesmo após a emissão. O órgão afirmou ter “obtido informações” que tornariam Coradi inelegível para entrar no país, mas não detalhou quais seriam elas.

Coradi disse ter recebido a decisão “com surpresa” e alegou não ter antecedentes criminais nem envolvimento em atividades ilícitas. Após apresentar explicações no prazo de três dias úteis, o consulado manteve o cancelamento do visto. A dirigente havia obtido o documento em 2018, com validade de dez anos. Neste ano, após o extravio do passaporte, solicitou novo visto, com o qual viajou em agosto a uma convenção socialista em Chicago. Um mês depois de retornar ao Brasil, foi informada da revogação.

Em nota, o PSOL classificou a medida como uma “retaliação política” e manifestou solidariedade à sua presidente. “O partido reafirma seu compromisso com a defesa da democracia, da soberania nacional e contra as políticas arbitrárias de governos estrangeiros”, afirmou a legenda. Nas redes sociais, Coradi também atribuiu o cancelamento a uma perseguição do governo Trump. “Não é um ataque pessoal, mas um ataque ao PSOL pelo nosso comprometimento com a soberania”, escreveu.

Lideranças do partido, como Guilherme Boulos, Ivan Valente e Talíria Petrone, saíram em defesa da dirigente e criticaram a medida, que classificaram como “autoritária” e parte de uma escalada de tensões políticas entre os Estados Unidos e setores da esquerda brasileira.

Desde o início do governo Trump, Washington já cancelou vistos de autoridades brasileiras, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e familiares de Alexandre Padilha, ministro da Saúde. Nesta semana, o visto do ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, também foi suspenso.

Para voltar a obter autorização de entrada nos EUA, Coradi terá de iniciar um novo processo regular. O consulado informou que não responderá a pedidos adicionais de revisão do caso.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA