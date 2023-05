Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid depõe à Polícia Federal nesta quinta-feira

Tenente-coronel foi preso no dia 3 de maio no inquérito que investiga fraudes em comprovantes de vacinação contra a Covid-19

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Na terça-feira, 16, Jair Bolsonaro prestou depoimento à PF no mesmo inquérito, negando ter pedido inclusão de informações falsas sobre vacinação



O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) prestará depoimento à Polícia Federal (PF) em Brasília nesta quinta-feira, 18. A oitiva será feita no âmbito do inquérito que investiga suposto esquema de fraude envolvendo comprovantes de vacinação contra a Covid-19. Cid foi preso no dia 3 de maio, após ser alvo de uma ação da PF. Essa será a segunda oitiva do tenente-coronel, que, na primeira oportunidade, ficou em silêncio. Na terça-feira, 16, Bolsonaro prestou depoimento à PF, negando ter conhecimento sobre participações de Cid no esquema e que orientou a fraude nos cartões de vacinação. O ex-chefe do Executivo também foi alvo de mandado de busca e apreensão na mesma ação da corporação. De acordo com as investigações da PF, foram inseridos dados falsos de que Bolsonaro e sua filha teriam sido imunizados. Além deles, Cid e seus familiares também teriam sido beneficiados no esquema. A mulher de Cid deverá prestar esclarecimentos na sexta-feira, 19.