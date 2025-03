Ex-candidata a vereadora em SP é detida por vender brigadeiros com maconha

Brunella Hilton foi detida no dia 2 de março; abordagem policial ocorreu na avenida São João, onde foram apreendidos mais de 800 gramas do produto, caracterizando a prática de tráfico de drogas

Reprodução/Instagram/@brunellahilton Brunella Hilton foi candidata a vereadora em São Paulo pelo PSOL



Brunella Hilton, de 23 anos, é uma candidata a vereadora em São Paulo pelo PSOL, que foi detida no dia 2 de março por vender brigadeiros que continham maconha. A abordagem policial ocorreu na avenida São João, onde foram apreendidos mais de 800 gramas do produto, caracterizando a prática de tráfico de drogas. O advogado da jovem, Roberto Guastelli, declarou que não tinha conhecimento sobre a prisão e que iria buscar informações junto à polícia. A família de Brunella, preocupada com seu desaparecimento, registrou um boletim de ocorrência, uma vez que a mãe não tinha contato com a filha há 15 dias e viajou de Minas Gerais para encontrá-la. O PSOL também se mobilizou para obter detalhes sobre a situação.

Atualmente, Brunella Hilton se encontra detida no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros. Ela é uma mulher trans e ativista, tendo participado da candidatura coletiva da Bancada dos LGBTQIA+, pelo PSOL, que conquistou 1.113 votos na última eleição municipal. A situação gerou repercussão e levantou discussões sobre a criminalização e a luta pelos direitos da comunidade LGBTQIA+. A prisão de Brunella traz à tona questões sobre a legalização da maconha e o impacto das políticas de drogas no Brasil. A atuação dela como ativista e sua candidatura à vereança refletem a busca por representatividade e direitos para a população LGBTQIA+.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA