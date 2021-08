Ex-governador do Paraná, Requião deixa MDB e chama partido de ‘racista’

Neste sábado, o resultado das prévias para a direção estadual do partido terminaram com a vitória dos deputados Antonio Anibelli Neto e Sérgio Souza

Marcos Oliveira/Agência Senado Requião chamou o partido de "bolsonarista", "racista" e disse que se tornou "fisiológico"



O ex-governador do Paraná Roberto Requião anunciou que irá se desfiliar do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) nesta segunda-feira, 2. Ele chamou o partido de “bolsonarista”, “racista” e disse que se tornou “fisiológico”. “Sempre acreditei no que dizia Gramsci: ‘Não existe o canalha absoluto’. O canalha absoluto é uma figura de literatura. Depois da convenção do MDB do Paraná vou rever esta crença!”, escreveu em publicação no Twitter. Neste sábado, o resultado das prévias para a direção estadual do partido terminaram com a vitória do deputado estadual Antonio Anibelli Neto e o deputado federal Sérgio Souza. Com isso, Neto assume o comando do partido no Estado. Após a divulgação dos vencedores, Requião publicou um vídeo dizendo que “estão querendo vender o partido” e que lançaram uma chapa para apoiar Ratinho. “O rato e o Bolsonaro sequestraram o MDB. O partido acabou!”, escreveu o parlamentar.

Sempre acreditei no que dizia Gramsci: “Não existe o canalha absoluto“. O canalha absoluto é uma figura de literatura. Depois da convenção do MDB do Paraná vou rever esta crença! — Roberto Requião (@requiaopmdb) August 1, 2021