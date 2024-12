Ex-líderes condenam invasão da embaixada argentina na Venezuela e pedem proteção aos direitos humanos

Iniciativa Democrática da Espanha e das Américas (IDEA), divulgou uma carta repudiando a ditadura de Nicolás Maduro e denunciando ‘aumento do terrorismo’ no país

Um grupo de 21 ex-chefes de Estado e de Governo, que fazem parte da Iniciativa Democrática da Espanha e das Américas (IDEA), divulgou uma carta em que expressam sua indignação em relação à invasão armada da embaixada da Argentina em Caracas, na Venezuela, e denunciaram o “aumento do terrorismo” no país. O documento também menciona o assassinato de prisioneiros políticos sob o regime de Nicolás Maduro, evidenciando a grave situação dos direitos humanos no país.

Os signatários da carta criticam as ações diplomáticas da Suíça, que, segundo eles, teria mediado a entrega de Fernando Martínez Mottola. O ex-ministro dos Transportes e Comunicações da Venezuela se encontra asilado na embaixada argentina, onde está acompanhado por outros opositores do governo venezuelano. Essa situação levanta preocupações sobre a segurança dos que buscam refúgio.

Além de condenar a invasão da embaixada, o grupo de ex-líderes pede uma resposta imediata das organizações internacionais, como a Organização dos Estados Americanos (OEA), a União Europeia e o Tribunal Penal Internacional (TPI). Eles enfatizam a necessidade de proteger os direitos humanos e prevenir novos abusos por parte do governo de Maduro.

A carta reflete a crescente preocupação da comunidade internacional com a deterioração da democracia e dos direitos humanos na Venezuela. A pressão sobre o governo venezuelano tem aumentado, e a mobilização de ex-líderes da América Latina e da Europa pode ser um passo importante para chamar a atenção sobre a crise que o país enfrenta.

