Ex-presidente Jair Bolsonaro recebe visita de políticos e apoiadores em hotel antes de ato na praia de Copacabana

Ex-presidente afirmou que a manifestação tem como objetivo defender a democracia no país, ressaltando a importância da liberdade de expressão para a democracia e evitou comentar sobre a situação no Supremo Tribunal Federal

Neste domingo, 21 de abril, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu a visita de políticos e apoiadores em um hotel no Rio de Janeiro, onde está hospedado antes de um ato na praia de Copacabana. Vestidos de verde e amarelo, os apoiadores cercaram Bolsonaro na porta do hotel. O ex-presidente afirmou que a manifestação tem como objetivo defender a democracia no país, ressaltando a importância da liberdade de expressão para a democracia. Bolsonaro evitou comentar sobre a situação no Supremo Tribunal Federal, onde é alvo de investigação por suposta tentativa de golpe de Estado. O ato deste domingo contará com a presença de governadores, parlamentares e outros aliados políticos. Os apoiadores do ex-presidente se reúnem a partir das 10h no cruzamento da Avenida Atlântica com a Rua Bolívar, local que já é bloqueado para carros aos domingos e feriados.

Esta é a segunda vez que Bolsonaro convoca sua base de apoio para um ato de rua, após ser alvo de uma operação da Polícia Federal autorizada pelo STF, que investiga seu suposto envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado. Em fevereiro, o ex-presidente reuniu milhares de apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo, onde se defendeu das acusações e pediu anistia aos envolvidos nos ataques golpistas do 8 de janeiro.

