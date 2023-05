Ex-sócia de Janja ganha cargo no gabinete de Lula com salário de R$ 13,6 mil

Margarida Cristina Quadros também participou da equipe de transição do governo; com primeira-dama, ela mantinha empresa de consultoria empresarial em Curitiba

PATRÍCIA DE MELO MOREIRA/AFP Janja foi sócia de Margarida Cristina Quadros por 20 anos



Margarida Cristina Quadros, ex-sócia da primeira-dama Janja durante 20 anos, foi empregada em cargo comissionado no gabinete pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o Portal da Transparência, Margarida recebe remuneração básica no valor de R$ 13,6 mil, para exercer a função de assessora especial, desde 27 de janeiro. A nomeação foi assinada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Antes de ocupar o cargo no gabinete do presidente, a ex-sócia da primeira-dama fez parte do quadro da equipe de transição do governo, nomeada pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, então coordenador do grupo. Entre os dias 23 de novembro a 10 de janeiro, Margarida atuou como membro do Grupo Técnico de Direitos Humanos do Gabinete de Transição Governamental, exercendo o Cargo Especial de Transição Governamental (CETG) Nível IV, com salário de R$ 10,3 mil. O nome de Margarida Cristina aparece nos dados da Receita Federal como sócia de Rosangela da Silva, na empresa Princípio Consultoria, assessoria e pesquisa LTDA, sediada em Curitiba, e especializada em consultoria em gestão empresarial. De acordo com os dados oficiais, o CNPJ foi criado em 2002 e teve seu registro de baixa em 2021.