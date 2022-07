Ex-vereador de São Paulo, Toninho Paiva morre aos 80 anos

Parlamentar criou leis nas áreas da saúde, meio ambiente, educação, esportes, terceira idade, transportes e assistência social

Reprodução / Facebook Ex-vereador Toninho Paiva exerceu sete mandatos consecutivos na Câmara Municipal de São Paulo



O ex-vereador de São Paulo, Antonio de Paiva Monteiro Filho, mais conhecido como Toninho Paiva, morreu, nesta terça-feira, 26, aos 80 anos. O parlamentar exerceu sete mandatos consecutivos na Câmara Municipal, sendo eleito pela primeira vez em 1992. Durante este período, ele criou leis nas áreas da saúde, meio ambiente, educação, esportes, terceira idade, transportes e assistência social. Familiares, amigos e colegas de trabalho prestaram últimas homenagens a Toninho Paiva nas redes sociais. Entre eles o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que exerceu dois mandatos na Casa de Leis com o ex-vereador. O chefe do Executivo também decretou luto oficial de três dias na cidade. “Durante quase 30 anos, Toninho Paiva representou a população do Tatuapé, na zona leste, com destaque especial para os idosos”, disse em nota. O corpo é velado no Cemitério Parque dos Pinheiros, na Vila Nova Galvão, zona norte de São Paulo. Já o sepultamento está marcado para às 12 horas desta quarta-feira, 27, no mesmo local.