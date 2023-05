Exército designa dois generais do Comando Militar de Brasília para comandar secretarias no GSI

Militares foram indicados após a posse do general Amaro como ministro-chefe do GSI; órgão sofreu exoneração em massa a mando de Lula após imagens colocarem em dúvida atuação do governo no 8 de Janeiro

Marcos Corrêa/PR O general Marcos Antônio Amaro, atual ministro-chefe do GSI



O Comando do Exército publicou em boletim interno a designação de dois generais para o quadro de direção do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência, em vagas que foram desocupadas após a exoneração em massa promovida por Ricardo Cappelli, que substituiu o general Gonçalves Dias interinamente. Para o cargo de secretário executivo do GSI, será nomeado o general de divisão Ivan Corrêa Filho, atual chefe do Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército (CCOMGEx).

Para a função de secretário de Segurança e Coordenação Presidencial, será nomeado o general de brigada Ricardo Augusto do Amaral Peixoto, também do Comando Militar de Brasília. Hoje, Peixoto é o 2º subchefe do Estado Maior de Exército. As designações foram assinadas pelo chefe do Centro de Comunicação Social do Exército, general de divisão Alcides Faria Junior.

Em abril, Cappelli promoveu uma onda de cortes no órgão a pedido do presidente Luís Inácio Lula da Silva. Ao menos 87 servidores nomeados no governo de Jair Bolsonaro foram exonerados na ocasião, incluindo secretários nacionais.

Desde o início de governo, Lula manifesta a pretensão de fazer uma remodelação no órgão, mas a vontade virou prioridade após a divulgação de imagens do circuito interno do Palácio do Planalto e que culminaram na demissão do então comandante da pasta, general Gonçalves Dias. No último dia 4, o governo federal nomeou o general Marcos Antônio Amaro, novo ministro-chefe do GSI, como antecipado pela Jovem Pan.