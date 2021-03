Fábio Wajngarten é exonerado da chefia da Secretaria de Comunicação Social da Presidência

No lugar dele, assume interinamente o almirante de Esquadra Flávio Augusto Viana Rocha

Alan Santos/PR Documento foi assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria



A exoneração do até então chefe da Secretária Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações, Fábio Wajngarten, foi publicada na manhã desta quinta-feira, 11, no Diário Oficial da União. O documento foi assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria. No lugar dele, assume interinamente o almirante de Esquadra Flávio Augusto Viana Rocha.

Atualmente, o almirante Flávio Rocha é também chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos e não deve abandonar a função. Fábio Wajngarten ocupava o cargo de secretário especial de Comunicação Social do governo federal desde abril de 2019, após Floriano Barbosa de Amorim deixar a pasta. Antes, Wajngarten trabalhou no gabinete do deputado federal e filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro.