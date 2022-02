Fachin concede liberdade condicional a Paulo Maluf

Ex-prefeito de São Paulo, com noventa anos, está internado com Covid-19

Rovena Rosa/Agência Brasil Além de ser prefeito e governador de São Paulo, Maluf também foi deputado federal



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin concedeu nesta quinta, 24, liberdade condicional ao ex-prefeito e ex-governador de SP Paulo Maluf. O político foi condenado pela 1ª Turma do STF em 2017 a sete anos, nove meses e dez dias de prisão por usar contas no exterior para lavar dinheiro desviado enquanto esteve no comando da prefeitura paulistana, entre 1993 e 1996, e por caixa dois na campanha para deputado federal em 2010. Ele ficou no presídio da Papuda entre dezembro de 2017 e abril de 2018 e, desde então, cumpre prisão domiciliar por decisão do ministro Dias Toffoli. Na decisão, Fachin afirma que Maluf já se qualifica para progressão de regime, por causa de requisitos como ter cumprido mais de um terço da pena e ter bom comportamento, e levou em conta também o estado de saúde do ex-deputado. Aos 90 anos, Maluf está internado no Hospital Vila Nova Star, a zona sul de São Paulo, por ter sido diagnosticado com Covid-19 na última sexta, 18.