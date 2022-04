Fachin demonstra preocupação com as eleições e diz que a ‘democracia está ameaçada’

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alertou para o ‘período turbulento’ que o país viverá no segundo semestre e que é preciso ‘dissipar o flerte com o retrocesso’

Foto: Abdias Pinheiro/ Ascom /TSE Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin alertou para o período 'turbulento' que o país viverá durante as eleições



O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, participou de um encontro com os chefes dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) do Nordeste nesta sexta-feira, 01, e previu que o período eleitoral no Brasil será “turbulento”. “Espero que, com serenidade e sabedoria, encontremos soluções e superemos desafios. A Justiça Eleitoral está sob ataque. A democracia está ameaçada. A sociedade constitucional está em alerta. Impende, no cumprimento dos deveres inerentes à legalidade constitucional, defender a Justiça Eleitoral, a democracia e o processo eleitoral”, analisou. O também ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) alegou que as urnas eletrônicas brasileiras sofrem com “narrativas conspiratórias das redes sociais” e argumentou que é preciso “dissipar o flerte com o retrocesso”.