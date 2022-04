Fachin vota contra pedido de revogação da prisão de Allan dos Santos

Julgamento virtual começou nesta sexta-feira; outros ministros podem votar até o dia 6 de maio

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Fachin votou contra a revogação da prisão de Allan dos Santos



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin votou contra o pedido para que a prisão de Allan dos Santos, dono do canal Terça Livre, seja revogada. O magistrado é relator do processo e foi o primeiro a votar no julgamento virtual, que começou nesta sexta-feira, 29. Os outros ministros têm até o dia 6 de maio para se manifestarem sobre o tema. “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”, afirmou Fachin. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão de Allan dos Santos em 5 de outubro. Ele é investigado no inquérito das milícias digitais, que apura a atuação de grupos antidemocráticos nas redes sociais. O jornalista está foragido nos Estados Unidos desde então. Ele também teve todos os perfis nas redes sociais suspensos.