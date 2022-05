‘Fantasma do socialismo ainda assombra a América Latina’, diz Paulo Guedes

Ministro da Economia traçou um comparativo entre a Venezuela e Argentina com o Brasil e alegou que o governo federal encontra-se no ‘caminho da prosperidade’

DIDA SAMPAIO / ESTADÃO CONTEÚDO - 22/10/2021 Paulo Guedes, ministro da Economia, afirmou que o caminho do Brasil é o oposto ao da Venezuela e Argentina



O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de um evento da Arko Advice e da Traders Club nesta quinta-feira, 19, e opinou sobre a situação econômica do Brasil e dos países vizinhos. Segundo o chefe da pasta econômica, o “fantasma socialismo bolivariano do século 21” ainda assombra a América Latina de modo a decretar a “falência das economias de comando central”. “Primeiro mergulhou na estrada da miséria na Venezuela, a Argentina está logo atrás, e o Brasil está indo para o caminho da prosperidade. É tudo uma questão de atitude”, afirmou. Guedes criticou que os países que não planejarem um programa para a inclusão na economia nacional e afirmou que o ministério busca o caminho da prosperidade para o país. “É o mesmo caminho que reconstruiu a Alemanha no pós-guerra, é o que reconstruiu o Japão com os liberais, aquele que reconstruiu o Chile e o que os americanos e ingleses seguiram. É o caminho da prosperidade, evidentemente com adaptações”, argumentou.