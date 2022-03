Fernando Henrique Cardoso é internado após sofrer fratura no fêmur

Ex-presidente da República sofreu um acidente doméstico e foi levado ao Albert Einstein; perfil do PSDB no Twitter desejou pronta recuperação a um de seus quadros mais importantes

Alex Silva/Estadão Conteúdo O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso (PSDB)



O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), de 90 anos, foi internado na sexta-feira, 11, no Hospital Albert Einstein, devido a uma fratura no fêmur. FHC sofreu a lesão durante um acidente doméstico. Nas redes sociais, o PSDB desejou melhoras a um dos quadros mais importantes do partido. “Desejamos rápida recuperação ao presidente Fernando Henrique Cardoso, internado em função de uma fratura no fêmur. Receba o abraço dos tucanos de todo o Brasil”, manifestou-se a legenda. FHC é presidente de honra e um dos fundadores do PSDB. O Albert Einstein foi procurado pela Jovem Pan, mas não deu informações sobre o paciente.