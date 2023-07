Flávio Bolsonaro critica ataques a Tarcísio: ‘Uma grande injustiça’

Filho de Bolsonaro foi às redes sociais defender o governador de São Paulo, após desentendimento sobre reforma tributária

Waldemir Barreto/Agência Senado O senador Flávio Bolsonaro, escreveu no Twitter contra ataques a Tarcísio sobre reforma tributária



Em publicação nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) apoiou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) após desavenças entre e o político e aliados de Jair Bolsonaro (PL) em relação à reforma tributária. Tarcísio e Bolsonaro divergiram, na semana passada, sobre as mudanças em impostos em projeto aprovado pela Câmara. “Atacar Tarcísio de Freitas, além de não ser inteligente, é uma grande injustiça. Foi um ministro competente, trabalhador e aceitou a missão de ser candidato a governador de SP por lealdade a Jair Bolsonaro. Siga firme, mostrando com trabalho sua importância para SP e o Brasil”, escreveu o senador na noite deste domingo, 09. Tarcísio relatou que a relação com o ex-presidente já voltou ao normal. Bolsonaro sinalizou que o PL não deve mostrar resistência às discussões sobre a reforma tributária no Senado.

Na semana passada, em meio à votação da proposta de Reforma Tributária na Câmara dos Deputados, o ex-presidente e o governador de São Paulo discordaram sobre a proposta e protagonizaram um desentendimento em reunião na sede do Partido Liberal (PL), com a presença de integrantes da oposição. No dia seguinte, a pedido de Bolsonaro, os dois se encontraram novamente após o ex-presidente perceber que tinha “cometido um erro”, segundo interlocutores. Na madrugada da última sexta-feira, 07, a Câmara dos Deputados aprovou em segundo o texto-base da reforma tributária. O PL foi o único que votou majoritariamente contra a reforma. A proposta segue agora para análise no Senado Federal.