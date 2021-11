Flávio Bolsonaro vai se filiar ao PL no dia 30

Com filiação do parlamentar, partido de Valdemar Costa Neto terá em seus quadros os três senadores do Rio de Janeiro

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo Flávio foi eleito em 2018 pelo PSL e migra para o quarto partido desde que chegou ao Senado



O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) seguirá o destino de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, e irá se filiar ao Partido Liberal (PL) na terça-feira, 30. A informação foi confirmada à Jovem Pan por assessores do parlamentar. Com isso, o PL, de Valdemar Costa Neto, preso e condenado no escândalo do Mensalão, terá os três senadores da bancada do Rio de Janeiro. Além do filho Zero Um, estão filiados ao partido os senadores Carlos Portinho e Romário. O governador do Estado, Cláudio Castro, também é um quadro da legenda. Ainda segundo apurou a reportagem, a cúpula da sigla deu aval para a reeleição de Romário, cujo mandato se encerra em 2023.

Com a mudança, Flávio Bolsonaro segue para o seu quarto partido desde que foi eleito. Em 2018, o senador se elegeu pelo PSL, mas deixou a sigla após a ruptura do clã presidencial com o presidente nacional da legenda, Luciano Bivar. Na sequência, o Zero Um migrou para o Republicanos, partido que integra a base de apoio do governo federal. Em maio deste ano, o parlamentar se filiou ao Patriota e passou a articular a ida do presidente da República para a legenda, mas uma crise interna que resultou na destituição do então mandatário, Adilson Barroso, afetou os planos do chefe do Executivo federal.