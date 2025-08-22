Flávio Dino defende soberania nacional e diálogo internacional após decisão do STF

Ministro afirma que a colaboração entre nações deve ser incentivada, mas não pode ser imposta de forma unilateral

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Flávio Dino declara que a Corte deve evitar intensificar conflitos, mas também não pode abrir mão da soberania nacional



Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, declarou que a Corte deve evitar intensificar conflitos, mas também não pode abrir mão da soberania nacional. Essa afirmação surgiu após uma decisão que proíbe a aplicação automática de legislações estrangeiras no Brasil, em resposta às sanções impostas pelos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, conforme a Lei Magnitsky.

O ministro enfatizou a importância de uma cooperação internacional que se baseie no diálogo, sublinhando que o Brasil não deve aceitar ameaças que possam afetar seus cidadãos e empresas. Dino argumentou que a colaboração entre nações deve ser incentivada, mas não pode ser imposta de forma unilateral.

Além disso, ele ressaltou que a decisão tem como objetivo harmonizar disputas e prevenir conflitos futuros. A questão foi levantada em um contexto que envolve a possibilidade de estados e municípios brasileiros moverem ações judiciais em tribunais estrangeiros, o que poderia complicar ainda mais a relação do Brasil com outras nações. Dino reafirmou que a soberania do Brasil é um princípio inegociável e que a Corte deve atuar de maneira a proteger os interesses do país.

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA