Fragilidade do indiciamento da PF contra Bolsonaro

Wilton Junior/Estadão Conteúdo

DF - BOSLONARO/PF/BUSCAS/MEDIDAS RESTRITIVAS - POLÍTICA - O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, deixa a sede do Partido Liberal (PL), em Brasília, para ir para casa devido às medidas restritivas impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira 18 de julho de 2025. Bolsonaro colocou tornozeleira eletrônica, além de precisar se submeter a recolhimento domiciliar das 19h às 7h, em dias úteis, e durante todo o final de semana. O ex-presidente também foi proibido de acessar redes sociais e não poderá se comunicar com diplomatas ou embaixadores estrangeiros. 18/07/2025

