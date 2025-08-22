Jovem Pan > Notícias > Política > Fragilidade do indiciamento da PF contra Bolsonaro

Fragilidade do indiciamento da PF contra Bolsonaro

Ex-presidente foi indiciado em mais um inquérito nesta semana; desta vez, por coação no curso de processo e Abolição do Estado Democrático de Direito

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
  • Por Alan Ghani
  • 22/08/2025 20h13
  • BlueSky
Wilton Junior/Estadão Conteúdo O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, deixa a sede do Partido Liberal (PL), em Brasília, para ir para casa devido às medidas restritivas impostas pelo Supremo Tribunal Federal DF - BOSLONARO/PF/BUSCAS/MEDIDAS RESTRITIVAS - POLÍTICA - O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, deixa a sede do Partido Liberal (PL), em Brasília, para ir para casa devido às medidas restritivas impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira 18 de julho de 2025. Bolsonaro colocou tornozeleira eletrônica, além de precisar se submeter a recolhimento domiciliar das 19h às 7h, em dias úteis, e durante todo o final de semana. O ex-presidente também foi proibido de acessar redes sociais e não poderá se comunicar com diplomatas ou embaixadores estrangeiros. 18/07/2025
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >