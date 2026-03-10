Funcionário da Segurança da Presidência morre no Palácio da Alvorada

Informação foi confirmada pelo próprio gabinete

Marcelo Camargo/Agência Brasil O órgão também informou que será instaurado um Inquérito Policial Militar para apurar a ocorrência



Um funcionário do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) morreu nesta terça-feira (10) na entrada de serviço do Palácio da Alvorada. A informação foi divulgada pelo próprio órgão.

O GSI também informou que será instaurado um Inquérito Policial Militar para apurar a ocorrência. O gabinete lamentou o ocorrido e disse que está prestando apoio a família do militar. Também afirmou que segue comprometido em “cumprir sua missão de proteger as instalações sob sua responsabilidade”.

Segundo o gabinete, o funcionário cometeu suicídio. O Palácio da Alvorada é a residência oficial do presidente da República e fica às margens do Lago Paranoá, em Brasília.

Ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente.