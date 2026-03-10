Funcionário da Segurança da Presidência morre no Palácio da Alvorada
Informação foi confirmada pelo próprio gabinete
Um funcionário do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) morreu nesta terça-feira (10) na entrada de serviço do Palácio da Alvorada. A informação foi divulgada pelo próprio órgão.
O GSI também informou que será instaurado um Inquérito Policial Militar para apurar a ocorrência. O gabinete lamentou o ocorrido e disse que está prestando apoio a família do militar. Também afirmou que segue comprometido em “cumprir sua missão de proteger as instalações sob sua responsabilidade”.
Segundo o gabinete, o funcionário cometeu suicídio. O Palácio da Alvorada é a residência oficial do presidente da República e fica às margens do Lago Paranoá, em Brasília.
Ajuda
Caso você tenha pensamentos suicidas, procure o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.
O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente.
